В Росстате рассказали об увеличении зарплат самых высокооплачиваемых специалистов за год

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Марина Тищенко
Перечень специалистов с самыми большими доходами за год не изменился, однако зарплаты тройки самых высокооплачиваемых работников увеличились в пределах 20%. Такую информацию RT предоставили в Федеральной службе государственной статистики.
В Росстате рассказали об увеличении зарплат самых высокооплачиваемых специалистов за год
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

По состоянию на март 2018 года самая большая среднемесячная номинальная начисленная зарплата по-прежнему зарегистрирована у работников, которые занимаются добычей сырой нефти и природного газа, — 127 431 рубль (увеличение на 20%), а также производством табачных изделий — 115 367 рублей (увеличение на 16%) и производством кокса и нефтепродуктов  — 114 264 рубля (увеличение на 18%).

Также в Росстате отметили, что средняя заработная плата по стране в марте 2018 года увеличилась на 12% и составила 42 364 рубля. При этом в 2017 году её размер составлял 37 899 рублей.

Ранее стало известно, что ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году.

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