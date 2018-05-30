СМИ: Темпы наращивания сбережений россиян вырастут на 15% в 2018 году

Темпы наращивания сбережений россиян вырастут на 15% в 2018 году по сравнению с 2017-м. Всего население накопит 5,2 трлн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на макропрогноз Института народохозяйственного прогнозирования РАН.

Как ожидается, в 2019 году граждане накопят на 13% больше — 5,9 трлн рублей, в 2020 году эта сумма станет на 8% больше — 6,4 трлн рублей.

Из данных Росстата следует, что в 2017 году общий объём сбережений населения составил 30 трлн рублей. Большую часть средств россияне хранят на банковских вкладах — 20 трлн рублей. Ещё около 10 трлн рублей — в ценных бумагах и наличных.

Один из авторов прогноза, замдиректора ИНП РАН Александр Широв заявил, что в настоящее время граждане увеличивают свои сбережения из-за роста реальных зарплат и доходов.

По его словам, рост накоплений не значит, что население вернулось к сберегательной модели поведения.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что потребители стали более благоприятно оценивать текущий период как подходящий для крупных расходов.

Ранее доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат бюджетников.