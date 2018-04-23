ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году

Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13—15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор ЦБ, рост выплат будет достигнут за счёт повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов российского лидера Владимира Путина.

По данным экспертов Банка России, оплата труда вырастет на 1,5—2,9 п. п., поскольку с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. В 2019 году, как предполагается, индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

ЦБ указывает, что зарплаты сотрудников коммерческих организаций также возрастут.

7 марта Путин подписал закон о повышении МРОТ.