ЦБ ожидает рост зарплат бюджетников до 15% в 2018 году

Короткая ссылка
Зарплаты бюджетников в среднем за 2018 год вырастут на 13—15%, что превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор ЦБ, рост выплат будет достигнут за счёт повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов российского лидера Владимира Путина.

По данным экспертов Банка России, оплата труда вырастет на 1,5—2,9 п. п., поскольку с 1 мая минимальную зарплату поднимут до 11,1 тыс. рублей. В 2019 году, как предполагается, индексация заработных плат снизится до уровня ожидаемой инфляции в 4%.

ЦБ указывает, что зарплаты сотрудников коммерческих организаций также возрастут.

7 марта Путин подписал закон о повышении МРОТ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных