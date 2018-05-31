Эксперт рассказал, как определить фальсифицированный российский сыр

Руководитель экспертного направления организации «Росконтроль» Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал, как определить фальсифицированный российский сыр.

«Как правило, фальсификат часто встречался среди фасованных самими сетями сыров. Более 60% проверенных образцов оказались не только не сыром, но даже и не сырным продуктом», — заявил он.

По его словам, в составе такой продукции молочный жир заменён на сложный по составу: иногда это пальмовое масло, иногда — говяжий жир. Как отметил эксперт, подобный товар может представлять опасность для здоровья при систематическом потреблении.

Мосов рекомендует по возможности покупать сыр только в фирменной упаковке.

«Как распознать фальсифицированный продукт? Ориентироваться на цену. Хотя нужно понимать, что на продукт не должного качества тоже могут назначить высокую цену», — рассказал он.

Эксперт добавил, что если покупатель хочет сэкономить, то лучше приобрести честный сырный продукт, в котором может использоваться более качественный заменитель молочного жира.

Ранее сообщалось, что «Росконтроль» нашёл фальсификат в 65% образцов отечественного сыра.

Также эксперт по качеству продуктов, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News оценила исследование «Росконтроля».