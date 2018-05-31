В интернете появилось видео с колонной «Кортежей», выезжающей из Кремля

Короткая ссылка
В интернете появилось видео колонны автомобилей проекта «Кортеж», выезжающей из ворот Кремля.
В интернете появилось видео с колонной «Кортежей», выезжающей из Кремля
  • © Скриншот с видео Youtube

На кадрах видно, как несколько автомобилей в сопровождении полицейской машины выезжают с территории Московского Кремля.

Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о машинах «Кортеж».

7 мая на инаугурации президент России Владимир Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле. 

В Кремле рассказали, что Путину понравился новый автомобиль и он намерен использовать его и дальше. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить