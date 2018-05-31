В интернете появилось видео с колонной «Кортежей», выезжающей из Кремля
- © Скриншот с видео Youtube
На кадрах видно, как несколько автомобилей в сопровождении полицейской машины выезжают с территории Московского Кремля.
Ранее автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о машинах «Кортеж».
7 мая на инаугурации президент России Владимир Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле.
В Кремле рассказали, что Путину понравился новый автомобиль и он намерен использовать его и дальше.