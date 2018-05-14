Американский журнал сравнил лимузины Трампа и Путина

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Американский журнал Newsweek сравнил лимузины американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Отмечается, что Трамп для своих поездок использует автомобиль фирмы Cadillac, а Путин — лимузин проекта «Кортеж».

Как пишет издание, бронированный автомобиль российского лидера внешне напоминает британские Rolls-Royce Phantom и Rolls-Royce Ghost.

В машине Путина установлен двигатель V12, значительно более мощный, чем V8 американского Cadillac.

«Aurus Путина, несомненно, оснащён множеством новейших технологий для связи и защиты, эти инструменты по своей эффективности вряд ли превосходят более старый, но мощный автомобиль, на котором ездит американский коллега», — говорится в публикации.

7 мая на инаугурации Владимир Путин выехал из первого корпуса Кремля на новом отечественном автомобиле проекта «Кортеж». 

В Кремле рассказали, что Путину понравился новый автомобиль и президент намерен использовать его и дальше. 

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