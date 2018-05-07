В Минпромторге сказали, когда автомобили проекта «Кортеж» появятся в открытой продаже

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В Минпромторге России заявили, что автомобили проекта «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Представленное семейство автомобилей класса люкс выйдет на открытый рынок под собственным брендом Aurus и будет презентовано широкой общественности в рамках Московского международного автомобильного салона — 2018… Продажи на российском и международном рынках автомобилей седан и лимузин начнутся уже в первом квартале 2019 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец на новом автомобиле российского производства.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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