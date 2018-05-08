Песков заявил, что Путину понравился автомобиль проекта «Кортеж»
- Reuters
«Понравился. Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем», — сказал он.
Он напомнил о словах главы Минпромторга Дениса Мантурова, который анонсировал приём заявок на автомобили проекта «Кортеж».
«Важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил министр Мантуров, что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей. В продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобус, это и короткий вариант, это и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки», — добавил Песков.
Ранее Мантуров сообщил, что с конца августа — начала сентября будет открыт приём заказов на автомобили данного проекта.