Мантуров анонсировал приём заказов на автомобили проекта «Кортеж»
Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что с конца августа — начала сентября 2018 года начнётся приём заказов на автомобили проекта «Кортеж».
- globallookpress.com
«Мы с конца августа — начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей — седанов и лимузинов», — приводит Интерфакс слова Мантурова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец на новом автомобиле российского производства.
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