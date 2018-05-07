Мантуров анонсировал приём заказов на автомобили проекта «Кортеж»

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что с конца августа — начала сентября 2018 года начнётся приём заказов на автомобили проекта «Кортеж».

«Мы с конца августа — начала сентября уже будем принимать первые заказы на разные версии автомобилей — седанов и лимузинов», — приводит Интерфакс слова Мантурова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации выехал из первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец на новом автомобиле российского производства.