Глава «Ростеха» доложил Путину о почти полной готовности мотоцикла проекта «Кортеж»
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«Кстати, мы же подготовили ещё и мотоцикл, который должен сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошёл все испытания, осталось совсем немного», — цитирует Чемезова РИА Новости.
По его словам, мотоцикл получился «очень красивым» и не уступает западным производителям по характеристикам.
«Надо, чтобы лучше был», — отметил Путин.
Глава «Ростеха» пообещал работать над улучшением.
Ранее Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж».