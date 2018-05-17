Глава «Ростеха» доложил Путину о почти полной готовности мотоцикла проекта «Кортеж»

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о практически полной готовности мотоцикла проекта «Кортеж».
Глава «Ростеха» доложил Путину о почти полной готовности мотоцикла проекта «Кортеж»
  • kremlin.ru

«Кстати, мы же подготовили ещё и мотоцикл, который должен сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума. Он уже практически прошёл все испытания, осталось совсем немного», — цитирует Чемезова РИА Новости.

По его словам, мотоцикл получился «очень красивым» и не уступает западным производителям по характеристикам.

«Надо, чтобы лучше был», — отметил Путин.

Глава «Ростеха» пообещал работать над улучшением.

Ранее Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж».

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