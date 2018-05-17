Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин призвал наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж» и пустить их в массовое производство. Об этом он сообщил на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — цитирует президента РИА Новости.

Он выразил надежду, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.

По мнению Путина, в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы. Как отметил глава государства, их можно будет использовать для семей с детьми.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», на котором он отправился на инаугурацию. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных