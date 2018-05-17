Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»
«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — цитирует президента РИА Новости.
Он выразил надежду, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.
По мнению Путина, в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы. Как отметил глава государства, их можно будет использовать для семей с детьми.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», на котором он отправился на инаугурацию.