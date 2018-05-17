Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин призвал наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж» и пустить их в массовое производство. Об этом он сообщил на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.

«Нужно наладить нормальное производство джипов и седанов и пустить их в массовое производство», — цитирует президента РИА Новости.

Он выразил надежду, что люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.

По мнению Путина, в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы. Как отметил глава государства, их можно будет использовать для семей с детьми.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путину понравился новый автомобиль проекта «Кортеж», на котором он отправился на инаугурацию.