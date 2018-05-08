Эксперт рассказал об автомобилях проекта «Кортеж»

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Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о машинах проекта «Кортеж».

Как отметил Субботин, такие автомобили хороши по оснащению.

«Коробка передач там своя — она любопытная. Это автомат, это гибрид, там встроен генератор, который может работать и как электромотор. Автомобиль может быть полноприводным», — заявил эксперт.

По его словам, в самом проекте «Кортеж» важен не только автомобиль, но и завод.

«Там можно делать сейчас всё что угодно. Там отличный сварочный цех, там окрасочный цех, там цех по сборке двигателей. То, что сейчас сделали, — это целый завод, который может производить практически любые автомобили», — пояснил Субботин.

Ранее в Минпромторге России заявили, что автомобили проекта «Кортеж» появятся в открытой продаже с первого квартала 2019 года под брендом Aurus.

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