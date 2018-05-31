В МВД сообщили о двух погибших в ДТП в Кабардино-Балкарии

Число погибших в результате столкновения пассажирской «газели» и КамАЗа в Кабардино-Балкарии возросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД.

«Число погибших выросло до двух. Одна из пострадавших — 49-летняя жительница селения Нижний Куркужин — от полученных травм скончалась в больнице», — рассказал собеседник агентства.

При этом отмечается, что число пострадавших в результате инцидента возросло до 14.

Все они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирской «газели» и КамАЗа в Кабардино-Балкарии погиб один человек, ещё 11 пострадали.

27 мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.