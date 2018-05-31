В ДТП в Кабардино-Балкарии пострадали 11 человек

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В результате столкновения пассажирской «газели» и КамАЗа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии пострадали 11 человек. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
В ДТП в Кабардино-Балкарии пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, количество пострадавших в ДТП составило 11 человек, все они доставлены в лечебные учреждения, решается вопрос об их госпитализации. Детей среди участников аварии нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечает агентство, ДТП произошло в 07:15 в районе селения Исламей в Баксанском районе, погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Кабардино-Балкарии погибли четыре человека

В марте издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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