В Москве на Дмитровском шоссе водитель автомобиля насмерть сбил пешехода

Короткая ссылка
В Москве на Дмитровском шоссе водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
В Москве на Дмитровском шоссе водитель автомобиля насмерть сбил пешехода
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 60 лет», — сообщили в пресс-службе.

В результате произошедшего мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. 

По факту инцидента назначена проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных