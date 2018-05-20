В Москве на Дмитровском шоссе водитель автомобиля насмерть сбил пешехода

В Москве на Дмитровском шоссе водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода неизвестного мужчину на вид около 60 лет», — сообщили в пресс-службе.

В результате произошедшего мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту инцидента назначена проверка.

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