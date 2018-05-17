Источник: пять человек пострадали в результате ДТП в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
«Вблизи дома №10 на улице Ремизова произошло ДТП с участием двух автомашин. Предварительно: пострадали пять человек», — сказал собеседник.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее на западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек.
Также URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.