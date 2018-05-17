Источник: пять человек пострадали в результате ДТП в Москве

Пять человек получили травмы в результате аварии с участием двух автомобилей на юго-западе Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Вблизи дома №10 на улице Ремизова произошло ДТП с участием двух автомашин. Предварительно: пострадали пять человек», — сказал собеседник.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее на западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек.

Также URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.