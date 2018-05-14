На западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек

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Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло на проспекте Маршала Жукова на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«По предварительным данным, водитель машины при повороте не уступил дорогу автобусу и допустил столкновение. В результате случившегося один пассажир городского транспорта обратился за медицинской помощью», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в ДТП в Ставропольском крае пострадали шесть человек.

Также Nation News передавало, что в Новгородской области в ДТП погибли три человека.

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