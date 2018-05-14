На западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек
«По предварительным данным, водитель машины при повороте не уступил дорогу автобусу и допустил столкновение. В результате случившегося один пассажир городского транспорта обратился за медицинской помощью», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в ДТП в Ставропольском крае пострадали шесть человек.
Также Nation News передавало, что в Новгородской области в ДТП погибли три человека.