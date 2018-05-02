В Новгородской области в ДТП погибли три человека

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В результате ДТП в Чудовском районе Новгородской области погибли три человека. Об этом сообщает Nation News.

Отмечается, что авария произошла 1 мая на ремонтируемом участке автодороги «Россия» возле деревни Трегубово.

Грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом выехал на полосу встречного движения и врезался в легковые автомобили Ford Kuga и Range Rover.

В больницу была доставлена женщина, которая находилась за рулём Ford. В среду, 2 мая, она скончалась. В ДТП также погибли пассажиры автомобиля: мужчина и маленький ребёнок.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

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