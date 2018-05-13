В ДТП в Ставропольском крае пострадали шесть человек

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В результате столкновения двух легковых автомобилей в Кисловодске пострадали шесть человек. Об этом сообщил представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Сергей Сердюков.

«Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet», — цитирует Интерфакс Сердюкова.

Как отмечается, в результате ДТП госпитализированы водитель автомобиля ВАЗ и пять человек, находившихся в Chevrolet, в том числе двухлетний ребёнок.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Крыму один человек погиб и шестеро пострадали.

Также издание «ВашГород.ру» сообщало, что в результате ДТП с машиной скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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