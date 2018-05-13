В ДТП в Ставропольском крае пострадали шесть человек
«Водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Chevrolet», — цитирует Интерфакс Сердюкова.
Как отмечается, в результате ДТП госпитализированы водитель автомобиля ВАЗ и пять человек, находившихся в Chevrolet, в том числе двухлетний ребёнок.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в Крыму один человек погиб и шестеро пострадали.
Также издание «ВашГород.ру» сообщало, что в результате ДТП с машиной скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.