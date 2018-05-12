В результате ДТП в Крыму один человек погиб и шестеро пострадали

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Один человек погиб и шестеро получили травмы в аварии с участием трёх легковых автомобилей в Крыму.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по республике.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх легковушек в Сакском районе. По предварительной информации, один человек погиб, шестеро пострадали, среди них трое несовершеннолетних», — заявил собеседник.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину и обстоятельства ДТП. 

Ранее издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с машиной скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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