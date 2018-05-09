Источник: в Новой Москве в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

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В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Новой Москве пострадали шесть человек, в том числе дети.
Источник: в Новой Москве в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек
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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра, одного из пострадавших детей эвакуируют медицинским вертолётом.

«ДТП с участием маршрутного такси произошло в районе деревни Рассказовка. Предварительно: пострадали шесть человек, включая детей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовым автомобилем в Бурятии девять человек были доставлены в больницу

Издание «ВашГород.ру» сообщало, что в ДТП с автомобилем скорой помощи в Кемеровской области пострадали четыре человека.

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