Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Бурятии

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Девять человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения внедорожника, пассажирского микроавтобуса и грузового автомобиля в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 17:00 (12:00 мск) на 85-м километре дороги Улан-Удэ — Кяхта.

«Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser совершил наезд на стоящий микроавтобус Fiat Ducato, который, в свою очередь, совершил столкновение со впередистоящим грузовым автомобилем Nissan Condor. В результате ДТП в медицинское учреждение для осмотра доставлены девять человек — восемь пассажиров автобуса и одна пассажирка внедорожника», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело против 31-летнего водителя, врезавшегося на иномарке в патрульный автомобиль.

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