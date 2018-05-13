В ДТП в Ставропольском крае погибли шесть человек

В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с шестью погибшими, сообщает телеканал «Звезда» со ссылками на региональное ГИБДД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107, направлявшегося в сторону Минеральных Вод, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-21099. Выжил только мужчина, который находился за рулём «семёрки». Он получил тяжёлые травмы и госпитализирован в больницу Кисловодска.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Как сообщает Inforeactor, устанавливаются обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее стало известно, что в результате ДТП в Крыму один человек погиб и шестеро пострадали.