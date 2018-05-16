На юго-востоке Москвы в ДТП с участием автобуса пострадали два человека

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Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в районе Марьино на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
На юго-востоке Москвы в ДТП с участием автобуса пострадали два человека
  • РИА Новости

«По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее на западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек.

Также URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

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