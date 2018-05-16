На юго-востоке Москвы в ДТП с участием автобуса пострадали два человека

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в районе Марьино на юго-востоке Москвы, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

РИА Новости

«По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ранее на западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек. Также URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.