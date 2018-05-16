На юго-востоке Москвы в ДТП с участием автобуса пострадали два человека
- РИА Новости
«По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы», — приводит сообщение агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее на западе Москвы в ДТП с участием автобуса пострадал один человек.
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