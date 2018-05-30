В Подмосковье КамАЗ врезался в рейсовый автобус

В Щелковском районе Подмосковья КамАЗ» врезался в рейсовый автобус № 716, пострадали пять человек.

«Около 11:50 мск на 18-м километре автодороги А-103 произошло ДТП с участием грузовой фуры и рейсового автобуса», — приводит ТАСС сообщение регионального главка МВД.

Отмечается, что пострадали пять человек, среди них — трое детей.

Трое из пострадавших были госпитализирован.

По данным МВД, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля.

Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.