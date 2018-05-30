В Подмосковье КамАЗ врезался в рейсовый автобус
- РИА Новости
«Около 11:50 мск на 18-м километре автодороги А-103 произошло ДТП с участием грузовой фуры и рейсового автобуса», — приводит ТАСС сообщение регионального главка МВД.
Отмечается, что пострадали пять человек, среди них — трое детей.
Трое из пострадавших были госпитализирован.
По данным МВД, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля.
Ранее URA.RU сообщило, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, перевозившего 30 детей.