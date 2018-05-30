В Союзе мороженщиков оценили исследование о качестве ванильного пломбира в России
По словам Яшина, во главу угла были поставлены нарушения, а заключение о том, что всё мороженое качественное, отнесли в самый конец.
«Надо было начать с того, что вся продукция хорошая. Хотя проверке мы очень благодарны», — сказал он.
Как отметил Яшин, выявленные Роскачеством нарушения — скорее исключение для рынка.
Глава Союза мороженщиков добавил, что пломбир, не содержащий заменителей молочного жира, не может стоить дешевле 50 рублей.
Ранее эксперт по продуктам питания, бывший руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина в беседе с Nation News прокомментировала исследование Роскачества, согласно которому нарушения требований законодательства выявлены в 37% продукции.