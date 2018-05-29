СК возбудил дело в связи со смертью женщины после косметологической процедуры в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в одной из частных клиник Москвы, где ей была сделана косметологическая процедура.
СК возбудил дело в связи со смертью женщины после косметологической процедуры в Москве
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«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве 51-летняя женщина скончалась после косметологической процедуры. Причины случившегося устанавливаются.

Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник.

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