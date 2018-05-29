СК возбудил дело в связи со смертью женщины после косметологической процедуры в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после смерти женщины в одной из частных клиник Москвы, где ей была сделана косметологическая процедура.

«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки одной из частных клиник (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России)», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что в Москве 51-летняя женщина скончалась после косметологической процедуры. Причины случившегося устанавливаются.

Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник.