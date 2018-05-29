В Москве женщина умерла после косметологической процедуры в частной клинике
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Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, 23 мая женщина обратилась в частную клинику за косметологической услугой.
После процедур она потеряла сознание и была госпитализирована на автомобиле скорой помощи.
«Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу, где 27 мая женщина скончалась», — говорится в сообщении СК.
Организована доследственная проверка, устанавливаются причины случившегося.
Ранее Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник.