В Москве женщина умерла после косметологической процедуры в частной клинике

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В Москве 51-летняя женщина скончалась после косметологической процедуры в частной клинике.
В Москве женщина умерла после косметологической процедуры в частной клинике
  • © Getty Images

Как сообщает Главное следственное управление СК России по Москве, 23 мая женщина обратилась в частную клинику за косметологической услугой.

После процедур она потеряла сознание и была госпитализирована на автомобиле скорой помощи.

«Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу, где 27 мая женщина скончалась», — говорится в сообщении СК.

Организована доследственная проверка, устанавливаются причины случившегося.

Ранее Росздравнадзор призвал к бдительности пациентов косметологических клиник.

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