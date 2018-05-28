В Курганской области выросло число пострадавших от укусов клещей
По состоянию на 28 мая в медицинские учреждения обратились 986 человек, в том числе 319 детей.
Неделей ранее было зарегистрировано 728 укусов клещей. Таким образом, за семь дней число пострадавших выросло более чем на треть.
В 2017 году на 28 мая было зафиксировано почти 1,3 тыс. обращений к медицинским работникам.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области, по данным на 3 мая, из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек, в том числе 115 детей.
21 мая сообщалось, что почти 90 тыс. россиян обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей за последние два месяца.