В Курганской области выросло число пострадавших от укусов клещей

В Курганской области выросло количество пострадавших от укусов клещей, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 28 мая в медицинские учреждения обратились 986 человек, в том числе 319 детей.

Неделей ранее было зарегистрировано 728 укусов клещей. Таким образом, за семь дней число пострадавших выросло более чем на треть.

В 2017 году на 28 мая было зафиксировано почти 1,3 тыс. обращений к медицинским работникам.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области, по данным на 3 мая, из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек, в том числе 115 детей.

21 мая сообщалось, что почти 90 тыс. россиян обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей за последние два месяца.