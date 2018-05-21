Около 90 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей за два месяца

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Почти 90 тысяч россиян обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей за последние два месяца, сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что мониторинг за ситуацией с клещами в России начат с 15 марта текущего года.

«По состоянию на 18 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 89 тыс. пострадавших от укусов клещей», — говорится на сайте ведомства.

При этом подчёркивается, что люди стали обращаться к врачам на 5% реже по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области, по данным на 3 мая, из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились около 500 человек, в том числе 115 детей.

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