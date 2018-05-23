СК продолжит расследование дела Дарьи Стариковой после её смерти
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника СУ СК России по Мурманской области Наталью Тростину.
«Расследование уголовного дела продолжается, в таких случаях есть специальные нормы уголовного кодекса — точка не ставится», — сказала она.
Тростина добавила, что срок следствия может продлеваться столько раз, сколько нужно для установления истины.
Ранее стало известно, что Старикову похоронят в Апатитах.