Опекуном дочери скончавшейся от рака Дарьи Стариковой станет её тетя

Глава администрации Апатитов Николай Бова заявил, что опека над дочерью скончавшейся от рака Дарьи Стариковой оформлена на тётю женщины.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тётю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдёт в первый класс», — заявил Бова.

В пресс-службе правительства Мурманской области сообщили, что ребёнок будет получать пенсию по потере кормильца.

«Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

15 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала президенту России Владимиру Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза.

Женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

22 мая стало известно о смерти Стариковой.