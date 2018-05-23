Опекуном дочери скончавшейся от рака Дарьи Стариковой станет её тетя
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Дочери Даши оформлено опекунство, муниципалитет помог оформить опекунство на тётю. Дочери Даши семь лет, в этом году она пойдёт в первый класс», — заявил Бова.
В пресс-службе правительства Мурманской области сообщили, что ребёнок будет получать пенсию по потере кормильца.
«Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума — до 12,5 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.
15 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала президенту России Владимиру Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза.
Женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.
22 мая стало известно о смерти Стариковой.