Обратившаяся к Путину жительница Апатитов скончалась от рака
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Апатитов Николая Бову.
«Даши не стало... Она умерла в Москве в онкоцентре имени Герцена», — сказал он.
15 июня 2017 года Старикова обратилась к Путину, сообщив, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза.
Позднее девушку доставили в Москву для специализированного лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.