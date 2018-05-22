Обратившаяся к Путину жительница Апатитов скончалась от рака

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Больная раком жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным обратилась к главе государства с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи, скончалась из-за болезни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Апатитов Николая Бову.

«Даши не стало... Она умерла в Москве в онкоцентре имени Герцена», — сказал он.

15 июня 2017 года Старикова обратилась к Путину, сообщив, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза.

Позднее девушку доставили в Москву для специализированного лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

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