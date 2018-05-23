Обратившуюся к Путину с жалобой женщину похоронят в Апатитах

Умершая от рака жительница Апатитов Дарья Старикова, которая обращалась к президенту России Владимиру Путину с жалобой на ненадлежащее оказание медицинской помощи, будет похоронена в родном городе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу администрации Апатитов Николая Бову.

По его словам, похороны оплатит компания «Фосагро».

Отмечается, что дочь женщины будет получать пенсию по потере кормильца и «все необходимые в этом случае выплаты».

Как сообщили RT в пресс-службе Мурманской области, местные власти работают над оказанием помощи семье Стариковой.

15 мая 2017 года Старикова в ходе прямой линии рассказала Путину, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за неправильно поставленного диагноза.

Женщина была доставлена для лечения в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена.

22 мая стало известно о смерти Стариковой.