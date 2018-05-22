Глава Мурманской области дала ряд поручений в связи с кончиной больной раком жительницы Апатитов

В пресс-службе губернатора Мурманской области прокомментировали RT кончину больной раком жительницы Апатитов Дарьи Стариковой, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии.

«Марина Васильевна (Ковтун, губернатор Мурманской области. — RT) в курсе ситуации, уже дала ряд поручений и указаний, организована работа по помощи семье и оказанию им поддержки», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, работа организована тремя силами — это муниципалитет администрации города, правительство Мурманской области и градообразующее предприятие. Они помогут организовать доставку тела и похороны.

«По текущей ситуации: все меры поддержки финансовые как семье, находящейся в трудной ситуации, — это всё прорабатывается. Конечно, они будут оказаны», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Дарья Старикова скончалась в онкоцентре имени Герцена в Москве.