Глава Мурманской области дала ряд поручений в связи с кончиной больной раком жительницы Апатитов
- РИА Новости
«Марина Васильевна (Ковтун, губернатор Мурманской области. — RT) в курсе ситуации, уже дала ряд поручений и указаний, организована работа по помощи семье и оказанию им поддержки», — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, работа организована тремя силами — это муниципалитет администрации города, правительство Мурманской области и градообразующее предприятие. Они помогут организовать доставку тела и похороны.
«По текущей ситуации: все меры поддержки финансовые как семье, находящейся в трудной ситуации, — это всё прорабатывается. Конечно, они будут оказаны», — добавили в пресс-службе.
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