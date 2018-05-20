Сотрудники СК приступили к осмотру места аварии Су-29 в Ленинградской области

Сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру места аварии двухместного самолёта Су-29 в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На место жёсткой посадки спортивного самолёта Су-29 в Ленинградскую область прибыли и приступили к осмотру следователи и криминалисты Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с произошедшим назначены необходимые экспертизы, следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб 61-летний мужчина, которому принадлежал самолёт.

По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку.

Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.