Сотрудники СК приступили к осмотру места аварии Су-29 в Ленинградской области

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Сотрудники Следственного комитета России приступили к осмотру места аварии двухместного самолёта Су-29 в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники СК приступили к осмотру места аварии Су-29 в Ленинградской области
  • © ГУ МЧС России по Ленинградской области

«На место жёсткой посадки спортивного самолёта Су-29 в Ленинградскую область прибыли и приступили к осмотру следователи и криминалисты Следственного комитета России», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в связи с произошедшим назначены необходимые экспертизы, следователи рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб 61-летний мужчина, которому принадлежал самолёт. 

По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку.

Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.

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