В результате жёсткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек

Короткая ссылка
В результате жёсткой посадки двухместного самолёта Су-29 в Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

«При жёсткой посадке в районе населённого пункта Ломаха погиб один человек», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что самодельный самолёт совершил жёсткую посадку в Приозерском районе Ленинградской области.

В результате инцидента один человек погиб, ещё один доставлен в больницу.

Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных