В результате жёсткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек
«При жёсткой посадке в районе населённого пункта Ломаха погиб один человек», — уточнил собеседник агентства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что самодельный самолёт совершил жёсткую посадку в Приозерском районе Ленинградской области.
В результате инцидента один человек погиб, ещё один доставлен в больницу.
Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.