В результате жёсткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек

В результате жёсткой посадки двухместного самолёта Су-29 в Ленинградской области погиб человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

«При жёсткой посадке в районе населённого пункта Ломаха погиб один человек», — уточнил собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что самодельный самолёт совершил жёсткую посадку в Приозерском районе Ленинградской области.

В результате инцидента один человек погиб, ещё один доставлен в больницу.

Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.