Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Хакасии

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В Алтайском районе республики Хакасия жёсткую посадку совершил легкомоторный самолёт, передаёт пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«21 апреля в 16:35 (12:35 мск) со службы 112 поступила информация о том, что в районе дачного общества Орбита произошла жёсткая посадка легкомоторного (двухместного) самолёта. Информация уточняется», — говорится в заявлении ведомства.

Между тем ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Алтайского района республики сообщил, что погибли два человека, находившиеся в самолёте.

11 апреля вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Хабаровске. В результате ЧП погибли все шесть человек, находившихся на борту.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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