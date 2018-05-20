СК выясняет обстоятельства инцидента с самолётом в петербургском аэропорту

Следователи выясняют обстоятельства и причины инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где не смог взлететь самолёт. Об этом сообщает Следственный комитет России в своём канале в TamTam.

«Самолёт авиакомпании «Алроса», вылетавший рейсом Санкт-Петербург — Москва, осуществляя разгон по взлетно-посадочной полосе, остановился и вернулся на стоянку», — говорится в сообщении. По одной из версий, это произошло из-за неисправности двигателя. На борту самолёта находились 156 пассажиров. На месте инцидента работает следственная группа. Ранее «Реальное время» сообщало, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за хулиганство в самолёте.