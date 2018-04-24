Жителя Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за хулиганство в самолёте

В Башкирии вынесли приговор жителю Стерлитамака, снятому в ноябре 2017 года с рейса Уфа — Пхукет, сообщает «Реальное время». За хулиганство в самолёте он наказан штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приволжская транспортная прокуратура планирует проконтролировать, чтобы осуждённый оказался в чёрном списке граждан с ограниченными правами пользования воздушным транспортом.

Соответствующий список может появиться в России в июне.

Уфимский райсуд установил, что обвиняемый находился на борту в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Его сняли с рейса, и самолёт вылетел в пункт назначения без него.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбудили уголовное дело против туриста, который 19 февраля устроил дебош в самолёте, летевшем из Екатеринбурга на Пхукет.