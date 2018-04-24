Жителя Башкирии оштрафовали на 300 тысяч рублей за хулиганство в самолёте

Короткая ссылка
В Башкирии вынесли приговор жителю Стерлитамака, снятому в ноябре 2017 года с рейса Уфа — Пхукет, сообщает «Реальное время». За хулиганство в самолёте он наказан штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Приволжская транспортная прокуратура планирует проконтролировать, чтобы осуждённый оказался в чёрном списке граждан с ограниченными правами пользования воздушным транспортом.

Соответствующий список может появиться в России в июне.

Уфимский райсуд установил, что обвиняемый находился на борту в состоянии алкогольного опьянения и вёл себя неадекватно. Его сняли с рейса, и самолёт вылетел в пункт назначения без него.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале возбудили уголовное дело против туриста, который 19 февраля устроил дебош в самолёте, летевшем из Екатеринбурга на Пхукет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных