В аэропорту Петербурга полицейские сняли с рейса дебошира

В петербургском аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции сняли с рейса мужчину из-за агрессивного поведения. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что полицейские, обеспечивающие охрану общественного порядка в Пулкове, получили сообщение от диспетчера о том, что на борту самолёта, готовившегося к рейсу Санкт-Петербург — Астана, находится неадекватный пассажир.

«51-летний мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции», — приводит слова Волк РИА Новости.

Мужчину поместили в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве.

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажира рейса Иркутск — Хабаровск задержали за курение на борту.