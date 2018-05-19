В аэропорту Петербурга полицейские сняли с рейса дебошира

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В петербургском аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции сняли с рейса мужчину из-за агрессивного поведения. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В аэропорту Петербурга полицейские сняли с рейса дебошира
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov/Russian Look

Отмечается, что полицейские, обеспечивающие охрану общественного порядка в Пулкове, получили сообщение от диспетчера о том, что на борту самолёта, готовившегося к рейсу Санкт-Петербург — Астана, находится неадекватный пассажир.

«51-летний мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции», — приводит слова Волк РИА Новости

Мужчину поместили в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медосвидетельствования он отказался. 

В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по статьям о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и мелком хулиганстве. 

Ранее Пятый канал сообщал, что пассажира рейса Иркутск — Хабаровск задержали за курение на борту.

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