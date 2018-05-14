Пассажир рейса Иркутск — Хабаровск задержан за курение на борту

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Пассажир рейса Иркутск — Хабаровск был задержан по прибытии в аэропорт за курение на борту, сообщает Пятый канал.

«Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Хабаровска составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Иркутск — Хабаровск, курившего на борту воздушного судна», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

25-летнего нарушителя доставили в дежурную часть. Штраф за курение в самолёте составляет от 500 до 1000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали дебошира из Югорска.

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