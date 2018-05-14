Пассажир рейса Иркутск — Хабаровск задержан за курение на борту
«Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Хабаровска составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Иркутск — Хабаровск, курившего на борту воздушного судна», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
25-летнего нарушителя доставили в дежурную часть. Штраф за курение в самолёте составляет от 500 до 1000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали дебошира из Югорска.