Пассажир рейса Иркутск — Хабаровск задержан за курение на борту

Пассажир рейса Иркутск — Хабаровск был задержан по прибытии в аэропорт за курение на борту, сообщает Пятый канал.

«Сотрудниками линейного отделения полиции в аэропорту города Хабаровска составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса Иркутск — Хабаровск, курившего на борту воздушного судна», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 25-летнего нарушителя доставили в дежурную часть. Штраф за курение в самолёте составляет от 500 до 1000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали дебошира из Югорска.