В екатеринбургском аэропорту задержали дебошира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали дебошира из Югорска, сообщает URA.RU.

Инцидент произошёл в среду, 7 февраля. Поведение неадекватного мужчины при входе в терминал «В» привлекло внимание представителей полиции.

«При доставлении в дежурную часть гражданин оказывал активное сопротивление и нанёс телесные повреждения двум сотрудникам», — заявили в пресс-службе УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.

В отношении мужчины заведено дело по статье «мелкое хулиганство». Расследованием занимается Следственный комитет на транспорте.

В августе 2017 года телеканал «360» сообщал, что с рейса Москва Домодедово — Чита сняли мужчину 1985 года рождения из-за агрессивного поведения.