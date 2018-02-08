В екатеринбургском аэропорту задержали дебошира
Инцидент произошёл в среду, 7 февраля. Поведение неадекватного мужчины при входе в терминал «В» привлекло внимание представителей полиции.
«При доставлении в дежурную часть гражданин оказывал активное сопротивление и нанёс телесные повреждения двум сотрудникам», — заявили в пресс-службе УТ МВД России по Уральскому федеральному округу.
В отношении мужчины заведено дело по статье «мелкое хулиганство». Расследованием занимается Следственный комитет на транспорте.
В августе 2017 года телеканал «360» сообщал, что с рейса Москва Домодедово — Чита сняли мужчину 1985 года рождения из-за агрессивного поведения.