В Ленинградской области при жёсткой посадке самодельного самолёта погиб один человек

Самодельный самолёт совершил жёсткую посадку в Приозёрском районе Ленинградской области, один человек погиб, ещё один доставлен в больницу.

Об этом сообщает Пятый канал.

В пресс-службе МЧС по Ленинградской области отметили, что сигнал о жёсткой посадке самодельного летательного аппарата рядом с населённым пунктом Починок поступил в 20:20.

На место инцидента были направлены оперативные спасательные службы, бригады полиции и скорой помощи.

Ранее легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Хакасии.

В декабре Nation News сообщало, что число жертв падения пассажирского самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе составило три человека.