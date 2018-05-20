Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии самолёта в Ленинградской области

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии двухместного самолёта Су-29 в Ленинградской области, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Северо-Западной транспортной прокуратурой в связи с имевшей место 20 мая 2018 года около 17:00 аварией спортивно-пилотажного самолёта Су-29, произошедшей в Ломоносовском районе Ленинградской области, в результате которой погиб пилот, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на место инцидента выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин.

Ранее стало известно, что в результате жёсткой посадки Су-29 в районе населённого пункта Ломаха в Ленинградской области погиб человек

Также газета «Реальное время» сообщала, что жителя Башкирии оштрафовали на 300 тыс. рублей за хулиганство в самолёте.

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