«Саратовские авиалинии» сообщили о приостановке деятельности с 31 мая

«Саратовские авиалинии» объявляют о возможном закрытии авиакомпании с 31 мая в связи с требованием Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

17 мая «Саратовские авиалинии» получили письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая.

При этом авиакомпания расценивает документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

«В связи с этим руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без работы останутся 1200 высококвалифицированных специалистов.

В апреле Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний».

11 февраля после вылета из Домодедова разбился самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний». В результате крушения погиб 71 человек.