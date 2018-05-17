«Саратовские авиалинии» сообщили о приостановке деятельности с 31 мая

Короткая ссылка
«Саратовские авиалинии» объявляют о возможном закрытии авиакомпании с 31 мая в связи с требованием Росавиации. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
«Саратовские авиалинии» сообщили о приостановке деятельности с 31 мая
  • РИА Новости

17 мая «Саратовские авиалинии» получили письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая.

При этом авиакомпания расценивает документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

«В связи с этим руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без работы останутся 1200 высококвалифицированных специалистов.

В апреле Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний».

11 февраля после вылета из Домодедова разбился самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний». В результате крушения погиб 71 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных