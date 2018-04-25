Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний»

Росавиация приняла решение продлить срок ограничения сертификата на полёты для авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан.

«Росавиация приняла решение о продлении срока ограничения сертификата эксплуатанта на месяц, до 30 мая», — приводит его слова ТАСС.

20 марта стало известно, что Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полёты.

11 февраля в Московской области вскоре после вылета из аэропорта Домодедово произошло крушение самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», в результате погиб 71 человек.