Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний»

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Росавиация приняла решение продлить срок ограничения сертификата на полёты для авиакомпании «Саратовские авиалинии». Об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Игорь Натыкан.
Росавиация решила продлить срок ограничения на полёты для «Саратовских авиалиний»
  • globallookpress.com
  • © Yury Kirsanov

«Росавиация приняла решение о продлении срока ограничения сертификата эксплуатанта на месяц, до 30 мая», — приводит его слова ТАСС.

20 марта стало известно, что Ространснадзор предписал «Саратовским авиалиниям» приостановить полёты.

11 февраля в Московской области вскоре после вылета из аэропорта Домодедово произошло крушение самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», в результате погиб 71 человек. 

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