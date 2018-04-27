«Саратовские авиалинии» обратились в прокуратуру с заявлением о клевете со стороны МАК

Компания «Саратовские авиалинии» обратилась в прокуратуру, а также в следственное управление СК по Саратовской области с заявлением о клевете со стороны Межгосударственного авиационного комитета (МАК) после крушения Ан-148 в Московской области.

«Коллективное обращение от трёх сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека», — приводит ТАСС сообщение авиаперевозчика.

Самолёт Ан-148 разбился в Подмосковье 11 февраля после вылета из Домодедова.

В результате крушения погиб 71 человек.