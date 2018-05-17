В Госдуму внесён проект об упрощении получения гражданства ветеранами

Законопроект об упрощённом порядке предоставления гражданства ветеранам Великой Отечественной войны внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Сергей Иванов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Предлагается устранить недостатки действу­ющего законодательства, препятствующие реализации права ветеранов Ве­ликой Отечественной войны, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, получать российское гражданство в упрощённом порядке», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время такое право есть только у тех из них, кто родился в РСФСР и живёт в России. Также возможность получить гражданство в упрощённом порядке действует, если у ветерана есть дееспособный ребёнок или если его супруг — россиянин, проживающий на территории страны.

Ранее RT стало известно, что 82-летняя Клавдия Мальцева уже год пытается получить российское гражданство. Она выжила в блокадном Ленинграде, во времена СССР объездила с мужем полстраны и впоследствии поселилась в Донецке.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила главному редактору RT Маргарите Симоньян, что начальник Главного управления по вопросам миграции ведомства генерал-майор полиции Ольга Кириллова взяла ситуацию на личный контроль.