В МЧС заявили, что в ходе тушения пожара в Удмуртии было использовано 53 тонны воды
«Десять сливов воды с воздуха произвела авиация накануне вечером. Один слив сделал самолёт Бе-200 и девять — вертолёт Ми-8. Общий объём воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение пожара было возобновлено с рассветом. В мероприятиях по ликвидации возгорания участвуют около 500 человек, более 100 единиц техники.
16 мая сообщалось, что возле посёлка Пугачёво на территории бывшего военного склада произошёл пожар. Глава правительства Удмуртии выехал на место инцидента для проверки ситуации.
Интернет-издание «Сусанин» передавало, что в регионе объявлен особый противопожарный режим.