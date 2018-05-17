В МЧС заявили, что в ходе тушения пожара в Удмуртии было использовано 53 тонны воды

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В ходе работ по тушению пожара на территории бывшего военного склада у посёлка Пугачёво в Удмуртии авиационно-спасательными силами Сибирского регионального центра МЧС России на объект было сброшено 53 тонны воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Десять сливов воды с воздуха произвела авиация накануне вечером. Один слив сделал самолёт Бе-200 и девять — вертолёт Ми-8. Общий объём воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара было возобновлено с рассветом. В мероприятиях по ликвидации возгорания участвуют около 500 человек, более 100 единиц техники.

16 мая сообщалось, что возле посёлка Пугачёво на территории бывшего военного склада произошёл пожар. Глава правительства Удмуртии выехал на место инцидента для проверки ситуации.

Интернет-издание «Сусанин» передавало, что в регионе объявлен особый противопожарный режим.

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